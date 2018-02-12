Для кого алмаз, а для кого - песок

Однажды супруги совершали паломничество к труднодоступной святыне, преодолевая долгий путь. Муж увидел под ногами драгоценный камень, ярко блеснувший под лучами солнца, упавших на него сквозь листву. Быстрым движением ноги он засыпал его песком, чтобы у жены не возникло искушения поднять его и предаться соблазну этого бренного мира.

Жена заметила его жест и... стала упрекать мужа за то, что в его уме всё ещё сохраняется различие между песком и алмазом. Для нее они уже ничем друг от друга не отличались.