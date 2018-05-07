Обязательно ли тело должно быть неподвижным при произношении такбира между действиями намаза?

Читатель спрашивает: Обязательно ли тело должно быть неподвижным при произношении такбира (Аллаху акбар) между действиями намаза?

Произношение такбира между действиями намаза является желательным деянием. Эти такбиры знаменуют завершение одного действия намаза и переход к следующему. Желательно при такбире поднять ладони вверх до уровня ушей, соединить пальцы и приложить большой палец к мочке уха. Должно ли тело при произношении такбира быть неподвижным или же нет – на этот счет между мазхабами имеются разночтения. Согласно мазхабу ахли-сунны, такбир произносится во время движения между действиями намаза. Однако согласно джафаритскому фикху, при этом тело должно быть неподвижно: после завершения одного действия, когда тело неподыижно, произносится такбир, а затем осуществляется переход к следующему действию.