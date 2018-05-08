Более 100 мигрантов спасли близ побережья Ливии в Средиземном море

Более 100 мигрантов были спасены близ побережья Ливии в Средиземном море сотрудниками неправительственной организации Proactiva Open Arms.

Как передает İslam.az, об этом сообщила в понедельник служба береговой охраны Италии.

Резиновую лодку с беженцами обнаружило принадлежащее Proactiva Open Arms парусное судно Astral, которое под британским флагом выполняло свою миссию в этом районе Средиземного моря.

Учитывая критическую ситуацию, в которой находились люди, было принято решение поднять их на борт судна, несмотря на то, что координацию спасения мигрантов в данном районе осуществляет береговая охрана Ливии. Всего были спасены 105 человек.