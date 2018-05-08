В Турции заявили, что купят у РФ С-400, несмотря на возможные санкции США

Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговоренные сроки, возможные санкции США не окажут на это влияния.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир.

Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Как заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой ЗРК С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.

"Рамки соглашения определены, и турецкая сторона озвучила все требования. Существует ряд требований. О части из них известно общественности. Никаких проблем с выполнением этих требований тоже нет. Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями", — сказал Демир в интервью агентству Anadolu.

Он также прокомментировал информацию о возможных санкциях в отношении Турции в связи с закупкой С-400. По его словам, Анкаре известно о подобных сообщениях, но лидеры Турции и России приняли четкое решение.

"Это же не детские игры, чтобы сегодня говорить одно, а завтра другое. Иной вариант развития событий будет противоречить принципам государства и позиции SSM. Деятельность SSM осуществляется в соответствии с государственной политикой Турции…. Крайне важно принимать самостоятельные решения и проводить политику в соответствии с интересами нашей страны. Ожидаем, что союзники Турции не будут смешивать один вопрос с другим, и оценят ситуацию, опираясь на здравый смысл", — сказал Демир.