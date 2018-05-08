В стене дагестанской мечети нашли древний Коран

Удивительную находку сделали жители дагестанского села Чираг. Здесь в каменной стене одной из разрушенных старинных мечетей нашли тайник, в котором, по всей видимости, хранился Коран.

Сообщается, что прямоугольное отверстие в стене мечети обнаружили местные жители во время работ по разбору мечети, которую планируется восстановить. Внутри отверстия лежали несколько стопок пожелтевших листов с текстом на арабском языке.

В общей сложности, было найдено пять рукописных книг. Сейчас находка отправлена для изучения экспертам, которым предстоит определить ее происхождение и возраст, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Впрочем, как отмечается, об исключительной исторической ценности книг можно говорить уже сейчас. После изучения экспонаты вернутся в библиотеку восстановленной мечети, где и были обнаружены.