В Канберре открылась долгожданная мечеть

В прошедшую пятницу сотни жителей Канберры собрались на торжественной церемонии открытия новой мечети в пригороде Монаш. Официальное открытие мусульманского храма Ахмад ас-Сабах и исламского образовательного центра стало своеобразной кульминацией многолетних усилий и надежд уммы Австралии.

Когда в 1962 году в Канберре была построена первая мечеть, ее посещало всего 300 прихожан. Однако с годами местная мусульманская община возросла в несколько раз, и южному пригороду понадобилась новая мечеть, - пишет Ансар.ру.

Со слов члена исполкома мечети Азры Хан, строительство храма затянулось на десятилетия по причине многочисленных проволочек и препятствий с одобрением проекта, а также из-за актов вандализма. Но после атаки вандалов в 2014 году культовое сооружение получило масштабную поддержку со стороны местных жителей и властей, что позволило довести проект до его логического завершения.