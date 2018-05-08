Нетаньяху: Иран планирует разместить "очень опасное оружие" в Сирии

Иранское руководство планирует поставить в Сирию "очень опасное оружие". С таким утверждением премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил во время своего визита во вторник в Республику Кипр, сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Премьер Израиля также обвинил иранское руководство в том, что оно открыто ежедневно призывает к уничтожению его государства и регулярно проявляет агрессию в отношении Израиля.

"В настоящий период Иран пытается разместить очень опасное оружие в Сирии для конкретной цели нашего уничтожения", - заявил Нетаньяху журналистам в Никосии.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Авигдор Либерман отметил, что израильская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Сирии, однако не позволит Ирану создать на территории Сирии военные базы, нацеленные на еврейское государство.