США вышли из ядерной сделки с Ираном

Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американский лидер обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям ядерной сделки.

По его словам, даже если Иран соблюдает соглашение, страна может в короткие сроки создать ядерное оружие.

Трамп также заявил, что если Тегеран продолжит ядерные разработки, то его ждут проблемы, "с которыми он раньше не сталкивался". Как отметил американский лидер, Ирану придется заключать новое ядерное соглашение, США готовы к переговорам.

Иран и "шестерка" международных посредников — Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия — в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.