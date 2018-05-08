Хасан Роухани: Рад выходу США из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани в обращении к нации заявил, что рад выходу США из ядерной сделки.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, глава государства также назвал Соединенные Штаты проблемным партнером и страной, которая не соблюдает своих обязательств.

"Ядерная сделка - международный договор, и США не должны были выходить из него. Этим выходом США показали, что они не соблюдают обязательства по международным соглашениям", - добавил Роухани.

Президент заявил, что Тегеаран продолжит работу по атомной сделке со своими союзниками без участия Вашингтона.

По его словам, МИД Ирана проведет консультации с Россией, КНР и европейскими государствами.