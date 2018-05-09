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Исполняется 73 года со дня Победы над фашизмом

Сегодня 9 Мая - День Победы. Исполняется 73 года со дня Победы над фашизмом.

Война унесла около 50-60 млн. жизней.

Азербайджанцы проявили в этой войне самоотверженность как на переднем фронте, так и в тылу. В обретении Победы незаменимую роль сыграла бакинская нефть. Из отправившихся на фронт 650 тыс. азербайджанцев 420 тыс. не вернулись домой. За проявленное мужество 43 азербайджанцам было присвоено звание Героя Советского Союза, 30 человек удостоены всех трех степеней ордена "Славы". Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, герои Советского Союза Исрафиль Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буньядов, Гярай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехди Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибаба Зейналов и другие благодаря проявленному мужеству золотыми буквами вписали имя нашего народа в историю.

В годы войны в республике были проведены большие работы с целью перевода экономики на служение фронту. Легкая и пищевая промышленности начали работать для фронта. За короткое время Баку превратился в самый настоящий арсенал для воюющей армии. Несмотря на большие трудности, наши нефтяники проявляли мужество и героизм и обеспечивали горючим фронт и промышленность. Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была создана новая технология получения авиационного бензина. Благодаря самоотверженному труду нефтяников, в истории Азербайджана был достигнут рекордный показатель добычи нефти - в 1941 году было добыто 23,5 млн. тонн "черного золота", что составило 71,4% всей добытой нефти в СССР. В целом, за годы войны нефтяники Азербайджана дали стране 75 млн. тонн нефти, 22 млн. тонн бензина и других нефтепродуктов. С уверенностью можно сказать, что бакинская нефть стала одним из основных факторов в победе над фашизмом. Достаточно отметить, что каждый четвертый из пяти самолетов, пяти танков, пяти автомобилей работал на бакинском бензине.

В Азербайджане всегда с уважением чтят память жертв войны 1941-1945 годов, на высоком уровне государством оказывается внимание и забота ветеранам войны.

Победа над фашизмом и в Азербайджане отмечается как официальный государственный праздник. По случаю Дня Победы в различных регионах страны и столице проводятся мероприятия.


Опубликовано:9 Май, 2018  09:55, ]]>Печать]]>
 
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