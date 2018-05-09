В Дагестане боевики ИГИЛ взорвали могилу шейха Саида

В селе Новый Чиркей Кизилюртовского района Дагестана взорвана могила Саида Афанди Чиркейского — суфийского духовного лидера Дагестана, убитого в конце августа 2012 года террористкой-смертницей Аминат-Аллой Сапрыкиной, новообращенной в ислам актрисой Русского театра в Махачкале, передает İslam.az со ссылкой на российские СМИ.

В Новом Чиркее находится зиярат — мавзолей шейха, где мусульмане совершают ему поклонение как святому мученику. Несколько молодых людей, один из которых был в маске, заложили в святилище два взрывных устройства. Первое устройство сработало. Взрывной волной разрушен вход в зиярат. Второе устройство обезвредили сотрудники ФСБ.

Террористы задержаны. Ими оказались Абас Хубаев 1991 г. р. и Шамиль Билалов 1992 г. р. Оба — уроженцы села Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, члены хасавюртовской бандгруппы вооруженного северо-кавказского бандподполья.