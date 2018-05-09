Читатель спрашивает: Можно ли в конце намаза, поворачивая голову направо и налево, произносить приветствие?

В этом вопросе между исламскими мазхабами имеются разночтения. Так, согласно ахли-сунне, приветствия произносятся налево и направо. Это считается проявлением почтения к ангелам, которые, находясь с левой и правой стороны, записывают его деяния. Согласно джафаритскому мазхабу, нельзя отворачиваться от киблы, пока не будет завершен намаз и не будет произнесено последнее приветствие. Если человек отвернется от киблы до завершения намаза, то его намаз недействителен. Согласно джафаритскому мазхабу, приветствия (или же приветствие) следует произносить лишь, располагаясь лицом к кибле. И только после этого можно произносить приветствия, поворачивая голову направо и налево.