К чему приведет решение Трампа по Ирану? (Комментарий специалиста)

"Решение президента США Трампа о выходе его страны из многостороннего соглашения о закрытии военной ядерной программы Ирана в обмен на отмену введенных против него международных санкций, чревато серьезными последствиями. В основном, сугубо негативного свойства". Об этом haqqin.az заявил бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе, передает Islam.az.

По его словам, участниками этого соглашения, заключенного в июле 2015 года, являются пять постоянных членов Совбеза ООН, а также Германия, с одной стороны, и Иран – с другой.

"До настоящего времени все они его исполняли: партнеры Ирана по соглашению отменяли санкции, а Иран сворачивал свою ядерную программу, что неоднократно подтверждалось МАГАТЭ. В таких условиях не объяснимый ничем, кроме неприязни к своему предшественнику – Обаме – выход Трампа из указанного соглашения будет его однозначным нарушением, что, конечно, скажется на репутации США как добросовестного переговорного партнера. Вряд ли это поможет США на предстоящих американо-северокорейских переговорах на высшем уровне, одним из ключевых вопросов которых будет типологически похожий вопрос о закрытии военной ядерной программы КНДР", - сказал он.

Российский дипломат также отметил, что односторонний выход Трампа из ядерного соглашения с Ираном нанесет ущерб отношениям США с их главными европейскими союзниками – Францией, Германией и Великобританией.

"Отчасти это может оказаться на руку России, хотя к немедленному улучшению ее собственных отношений с европейскими державами и не приведет. И, конечно, новая, потенциально еще более опасная ситуация возникнет на Ближнем Востоке, прежде всего, в острейшем конфликте в Сирии, где Иран (вместе с Россией) выступает на стороне режима Асада. Особо следует сказать о том, что чисто технически осуществить односторонний выход из многостороннего соглашения такого рода крайне непросто. Необходимые практические меры американцам придется разрабатывать практически с нуля. Сколько на это уйдет времени, сказать трудно, но в любом случае немало. Зачем понадобилась Трампу вся эта морока, понять невозможно. И это – тоже своего рода проблема – доверия и предсказуемости в международных делах", - резюмировал он.