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Новости » Новости по миру

Минобороны России: Самолеты Израиля выпустили более 60 ракет по Сирии

В Минобороны России заявили, что в ударе по территории Сирии участвовали 28 самолётов Израиля F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет.

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе ведомства.

«В нападении было задействовано 28 израильских самолётов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух — поверхность», — говорится в сообщении, передает İslam.az.

Также сообщается, что Израиль выпустил более десяти ракет класса «земля — земля».

«Со стороны Израиля было выпущено более десяти тактических ракет класса «земля — земля», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что нападению подверглись места дислокации иранских вооружённых формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии.

В ночь на 10 мая армия Израиля заявила о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот со стороны Сирии.

Системы ПРО сирийской армии начали отражать ракетную атаку Израиля вскоре после того, как израильские военные заявили о запуске 20 ракет по контролируемой страной части Голанских высот.


Опубликовано:10 Май, 2018  14:30, ]]>Печать]]>
 
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