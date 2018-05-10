Асад ответил Трампу, назвавшему его "животным"

Президент Сирии Башар Асад усомнился, что в ближайшее время возможна его встреча с Дональдом Трампом.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, любая встреча должна иметь результат, но неизвестно, чего можно достичь с таким непоследовательным политиком, как Трамп, добавил сирийский лидер.

Еще одной причиной является то, что в Дамаске не верят, что Трамп контролирует США. "Мы считаем, что реальное государство контролирует любого президента США. Так всегда было в США, по крайней мере последние 40 лет — со времен Никсона, возможно, и раньше, но сейчас все более интенсивно, а самый громкий случай с Трампом", — уточнил Асад.

Отвечая американскому президенту, который назвал его "животное Асад", глава арабской республики поинтересовался, соответствует ли эта риторика американской культуре. "Я не думаю, что есть общество в мире, которое использует такого рода язык", — сказал он.

Асад добавил, что относится к подобным высказываниям как политик — они не влияют на него лично. "Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем", — заключил он.