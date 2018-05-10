Для совершения хаджа из Азербайджана подали документы 1420 человек

В этом году в Управление мусульман Кавказа (УМК) подали документы 1420 желающих совершить хадж из Азербайджана.

Среди них 15 лиц, ранее совершавших хадж.

Было отмечено, что в настоящее время остается всего 20 свободных мест, на которые в ближайшие дни ожидается подача документов. В этом году увеличение квоты на совершение хаджа не запланировано.

По информации, для паломников из Азербайджана уже забронированы отели.

Паломничество состоится в августе.

Отметим, что в этом году цена хаджа была определена в размере 4150 долларов. Паломники, которые отправятся в хадж из Азербайджана повторно, как и в прошлом году, дополнительно заплатят 535 долларов. Азербайджану выделена квота на 1440 человек.