Читатель спрашивает: Кого называют «мукаббиром»?

«Мукаббир» с арабского языка переводится как «увеличивающий», а в терминологическом смысле означает «произносящий такбир». Как известно, произношение такбира (Аллаху акбар) между действиями намаза является желательным деянием. Так как в коллективной молитве участвует очень много людей, то стоящие в последних рядах не очень четко слышат слова имама. В крупных мечетях имеются специальные люди, которые не принимают участия в коллективном намазе, а следят за его ходом. Их называют «мукаббирами». Когда имам намаза завершает одно действие и переходит к иному, мукаббир высоким голосом произносит «Аллаху акбар». Не видящие передних рядов участники намаза, действуют в соответствии с указаниями мукаббира. Раньше мукаббирами становились люди с громким голосом. Сейчас же у мукаббиров имеется микрофон.