МФ ОИС: инновативный скачок в исламском мире (Фото)

Вчера в столице Республики Татарстан РФ в Казани состоялась торжественная церемония открытия 4-ого «Международного Форума Молодых Предпринимателей стран ОИС» при организации Молодежного Форума ОИС и правительства Татарстана.

Этот Форум, который уже 4-ый год проводится с целью стимулирования, финансирования и дальнейшей поддержки инновационных проектов и старт-апов среди молодежи в ареале ОИС при организационной поддержке Молодежного Форума ОИС и партнерстве правительства Татарстана, фактически превратился в международную платформу, куда вовлечены сотни молодых предпринимателей из стран ОИС.

В этом году на Форум в режиме online поступило около 1000 инновационных проектов, были отобраны 50 самых лучших из них, представляющие 26 стран, а затем представлены на Форуме для финансирования инвесторами. В ходе 6-дневнего Форума были проведены информационные семинары, практические панели, а также встречи с бизнесменами для молодых предпринимателей, приглашенных из стран ОИС; тем самым была оказана поддержка их будущему развитию и инновационным проектам.

На церемонии открытия Форума выступили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Генеральный Секретарь Организации Исламского Сотрудничества Юсиф Аль Усеймин, вице-президент Исламского Банка Развития Замир Игбал, председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров и председатель Молодежного Движения «Сэлэт» Тимур Сулейманов.

Одобрив деятельность Форума, проводящего свою работу уже 4-ый год, президент Рустам Минниханов поздравил Молодежный Форум ОИС, отметил, что отныне город высоких технологий «Иннополис» Татарстана будет предоставлять все свои возможности для развития этого Форума.

Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров подчеркнул важность этой инициативы, которая успешно проводится 4 года, и направлена на уменьшение безработицы среди молодежи в мусульманских странах, а также стимулирование их активности в международной конкурентной среде. Э.Искендеров отметил, что в сентябре этого года в Стамбуле впервые в исламском мире пройдет Международная Выставка Молодых Предпринимателей ОИС и выразил свою уверенность в том, что благодаря таким инициативам произойдут технологические и инновативные скачки среди молодежи.

Следует отметить, что в течение 4 лет посредством этой платформы были привлечены тысяча проектов из разных стран, более из ста которых были профинансированы инвесторами на Казанском Форуме, сотни молодых предпринимателей, принимая участие в международных тренингах, смогли привлечь финансовые средства инвесторов в других платформах. За эти годы в работе Казанского Форума приняли участие молодые предприниматели из Азербайджана, некоторые из них смогли привлечь огромные финансовые средства для своих проектов на разных международных платформах.

С этого года известная инвестиционная кампания Пакистана “Crorona Ka” также присоединилась к Форуму Молодых Предпринимателей Казани в качестве партнера.