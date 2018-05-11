Имаму перерезали горло в мечети

В Южной Африке произошло нападение на мечеть, вызвавшее шок в стране, которая практически не подвергается терактам, в отличие от других африканских стран.

Нападавшие ворвались в мечеть города Верулам, расположенного к северу от Дурбана, сразу после полуденной молитвы. Преступники нанесли ножевые ранения троим мусульманам, в том числе, перерезали горло имаму. Один из пострадавших позже скончался, а двое других находятся в критическом состоянии, передает İslam.az со ссылкой на ansar.ru.

По словам майора Бхеки Ланга, комиссара полиции провинции КваЗулу-Наталь, мотивы нападавших пока неизвестны и устанавливаются. Перед тем, как покинуть место преступления на поджидавшем снаружи автомобиле, они также подожгли культовое сооружение.