В Рамадан запретили курить кальян

Дубайский муниципалитет запретил сервировать кальян в традиционных шатрах, строящихся по всему эмирату во время Священного месяца Рамадан.

Запрет также распространяется на курение сигарет и действует на время традиционного разговения – ифтара, а именно – от заката солнца до 21.00, передает со ссылкой на "Русские эмираты".

Мера направлена на ограждение детей и беременных женщин от пассивного курения. Муниципалитет ведет проверку всех шатров, которые откроются с наступлением Рамадана.

Нужно отметить, что отели обязаны предъявить в муниципалитет документы, доказывающие, что вход в шатер отделен от входа в отель.

Кроме того, курящие зоны теперь должны быть строго изолированы от некурящих и иметь необходимую вентиляцию.