Палестинцы сбили израильский беспилотник с помощью камней

Палестинцам в секторе Газа, протестующим против оккупации Израиля, удалось сбить израильский беспилотник, передает Al-Masdar.

Участники "Марша возвращения" пытались нейтрализовать беспилотник с помощью рогаток и камней, однако сбить аппарат удалось при помощи пращи. Соответствующее видео появилось в Сети.

При этом израильские солдаты ответили палестинцам пулями и слезоточивым газом, сообщает РЕН ТВ.

За неделю в результате протестов израильтяне убили не менее 4 палестинцев и ранили еще около 950 человек.