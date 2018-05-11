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Новости » Новости по миру

В стычках на границе сектора Газа с Израилем погиб один палестинец

Один палестинец погиб и около 50 пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.

Как передает İslam.az, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на минздрав анклава.

По данным телеканала, молодой житель сектора был застрелен в районе города Хан-Юнис. Двое получивших ранения в голову арабов доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - трое несовершеннолетних, две женщины, а также четверо журналистов. В числе последних - репортер из Германии, который, по одной версии, был ранен газовой гранатой в ногу, по второй, - обстрелян израильским снайпером.


Опубликовано:11 Май, 2018  20:29, ]]>Печать]]>
 
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