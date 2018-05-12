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Армяне нарушили перемирие 95 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 95 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.


Опубликовано:12 Май, 2018  11:06, ]]>Печать]]>
 
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