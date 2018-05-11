Читатель спрашивает: Кто является автором тафсира «Тасним» и каковы особенности этой книги?

Тасним – один из родников в Раю (Мутаффифин, 27). Так же называется и одно из современных толкований (тафсиров) Корана. Автором является аятолла Джавади Амули. Эта книга очень объемна. Один лишь первый том посвящен предисловию и толкованию суры «Фатиха». Для тафсира первых 8-ми сур же Корана потребовалось 32 тома. При создании «Таснима» применялся метод разъяснения Корана самим Кораном. По каждой теме приводятся хадисы и предания. Работа над книгой еще не завершена. Предполагается, что произведение будет состоят из 80-ти томов.