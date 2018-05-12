Режиму прекращения огня - 24 года

Сегодня исполняется 24 года со дня объявления режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

Подписанный двумя сторонами 8 мая 1994 года «Бишкекский протокол» о режиме прекращения огня вступил в силу 12 мая, и в тот же день на линии фронта были приостановлены активные военные действия.

С предложением о подписании данного документа между Азербайджаном и Арменией 4 мая 1994 года выступила Россия.

Хотя Москва представила сторонам проект договора о перемирии для его подписания на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ, переговоры между Арменией и Азербайджаном не дали никаких результатов.

Основное расхождение во мнениях было связано с тем, что в протоколе в качестве равноправной стороны вместе с Арменией и Азербайджаном предлагалось участие и армянской общины Нагорного Карабаха.

8 мая документ был подписан между тогдашним председателем Милли Меджлиса Расулом Гулиевым и руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Низами Бахмановым.

Подписание прошло с участием сопредседателя Минской группы ОБСЕ Владимира Казимирова.

Согласно проекту, предложенному Россией, первые лица Азербайджана и Армении после договора о режиме прекращения огня должны были подписать «Большой мирный договор».

А 19 мая с целью наблюдения за выполнением договора о режиме прекращения огня был создан постоянный комитет ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

Отметим, начиная с декабря 1993 года, Вооруженным силам Азербайджана удалось провести успешные наступательные операции на линии фронта.

Начавшееся с южного направления линии фронта наступление ВС Азербайджана позволило освободить около 20-ти населенных пунктов Физулинского района, в том числе и поселок Горадиз.

Но наступление азербайджанской армии в феврале-марте 1994 года в направлении Агдама, Тертера и Муровдага не дали ожидаемых результатов.

Армянская армия сосредоточила все свои резервы в вышеуказанном северном направлении и добилась приостановления наступления азербайджанской армии.

В результате воздушной поддержки, осуществленной в феврале-марте военной авиацией Азербайджана, в Агдамском и Тертерском направлении были разгромлены основные резервные силы армии Армении.

Именно после этого при содействии России начались переговоры в связи с подписанием документа о перемирии.

За весь период действия режима прекращения огня обе стороны конфликта понесли большие потери.