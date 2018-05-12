В Ираке проводят первые парламентские выборы после освобождения страны от ИГ

В 18 провинциях Ирака сегодня проходят первые парламентские выборы после освобождения страны от боевиков террористической организации ИГ.

В последний раз выборы в законодательное собрание Ирака проводилось четыре года назад.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, голосование проводится в условиях усиленных мер безопасности. Закрыты пограничные переходы, аэропорты, а также въезды и выезды в провинции. В городах ограничено движение транспорта.

В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. На 329 мест в парламенте претендуют более 7 тысяч кандидатов. Избирательные участки открылись в 7:00.

Граждане Ирака рассчитывают на то, что новому правительству, которое будет сформировано по итогам выборов, удастся вывести страну из затяжного кризиса.