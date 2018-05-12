В Баку выявили незаконное место поклонения

С целью проверки информации о нарушении правил деятельности религиозных структур сотрудники Госкомитета по работе с религиозными структурами, Министерства внутренних дел, Службы госбезопасности и Исполнительной власти Хазарского района провели осмотр в незаконном месте религиозного поклонения в поселке Бина, говорится в сообщении госкомитета.

В ходе осмотра было установлено, что на данной территории в нарушение закона проводились религиозные собрания и церемонии. Также были выявлены нарушения соответствующих статей закона "О свободе вероисповедания".

В связи с этим в отношении Гюльверди Биньятова сотрудниками госкомитета составлен протокол об административном нарушении по статье 515.0.2 Кодекса об административных правонарушениях, который был направлен в суд.