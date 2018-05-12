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Эрдоган назвал несправедливостью отсутствие мусульманской страны в Совбезе ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что в Совете безопасности ООН не представлена ни одна мусульманская страна.

Как передает İslam.az, об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы требуем справедливости. Ведь в основе инициативы создания ООН лежала идея обеспечения глобальной справедливости. Мы требуем справедливости, — заявил Эрдоган.

По его словам, каждая из 196 стран заслуживает права быть членом Собвеза ООН.

"Было бы справедливым, если бы все 20 государств, входящих в СБ ООН, переизбирались. При этом выборы в СБ ООН могут проводиться в два этапа — сначала будут сменяться 10 государств, а затем — остальные", — подчеркнул турецкий лидер.


Опубликовано:12 Май, 2018  21:21, ]]>Печать]]>
 
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