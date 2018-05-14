В Иране приговорены к смерти шесть боевиков ИГИЛ

15-е отделение Революционного суда Тегерана приговорило в воскресенье шесть боевиков террористической группировки ИГИЛ к смертной казни за причастность к двум атакам, совершенным 7 июня прошлого года в иранской столице.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

Согласно иранскому законодательству, осужденные могут обжаловать приговор в течение 20 дней, передает агентство.

Боевики совершили две террористические атаки в Тегеране 7 июня 2017 года. Две группы боевиков напали на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни, расположенный близ иранской столицы. Жертвами нападений стали 18 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.