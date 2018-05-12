Читатель спрашивает: Как должен поступить человек, который сомневается относительно количества выполненных рукатов (3 или 4) полуденного намаза?

Сомнение – это когда человек не может быть уверенным ни в одном из двух предположений. Если человек более уверен в одной из версий, то это уже не считается сомнением: он должен действовать в соответствии именно с этим вариантом.

Если у человека, выполняющего 4-х рукатный намаз, в любой части намаза возникнут сомнения относительно количества выполненных рукатов, - 3 или 4, - то он должен считать выполненными 4 руката и завершить намаз. Сразу после этого, не отворачивая лицо от киблы и не произнося каких-либо слов, выполнить намаз предосторожности следующим образом: подняться на ноги, принять намерение намаза предосторожности и произнести такбир, прочесть суру «Фатиха», совершить поясной и два земных поклона, произнести ташаххуд и приветствия.