Лавров: Ситуация вокруг иранской ядерной программы - кризисная

Россия, "евротройка" (Франция, Германия, Великобритания), Иран и Китай выступают за соблюдение соглашения по иранской ядерной программе.

Как передает İslam.az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом в Москве.

"У России есть законные интересы, которые закреплены в данном соглашении. Нам необходимо отстаивать их", - заявил С.Лавров.

По его словам, Вашингтон, выйдя из "ядерной сделки", стремится пересмотреть ключевые международные договоренности.

Российский министр также назвал ситуацию вокруг данного соглашения кризисной.

Глава иранского МИД Мохаммед Джавад Зариф указал, что пренебрежение международными правилами превратилось в привычку у США.