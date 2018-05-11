Подходит к концу месяц Шабан и начинается Благословенный месяц Рамазан.

Как сообщает İslam.az, Управлением Мусульман Кавказа распространена соответствующая информация о начале месяца Рамазан в Азербайджане 17-го мая. В то же время имеющиеся в наличии календари, а также прогнозы о возможном появлении новой Луны в регионе, где расположен Азербайджан, подтверждают большую вероятность Благословенного месяца именно 17-го мая. Отметим также, что в случае поступления новой информации по данному вопросу наши читатели будут поставлены в известность.

İslam.az собрал для своих читателей в одной рубрике статьи, в которых содержатся ответы на часто задаваемые в этом месяце вопросы, а также иную информацию. Статьи этой рубрики можно найти также в блоке, расположенном несколько ниже. Также на главной странице сайта, под таблицей ежедневных намазов, размещена таблица месяца Рамазан.

Коллектив islam.az поздравляет всю исламскую умму с началом Благословенного месяца Рамазан. Всем мусульманам, как начинающим пост 6-го июня, так и 7-го июня, мы желаем заслужить довольство Аллаха.

С Благословенным месяцем Рамазан, дорогие мусульмане!