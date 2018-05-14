В Иерусалиме открылось посольство США.





Как сообщает İslam.az, на церемонии открытия выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман.

На церемонии открытия приняли участия дочь и советник президента США Иванка Трамп, министр финансов США Стивен Мнучин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отметим, решение о переносе дипмиссии из Тель-Авива принял президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года.

В феврале 2018 года Госдепартамент проинформировал, что изначально 14 мая американский посол и небольшая группа его сотрудников начнут работать в недавно построенном новом здании генерального консульства США в районе Арнона на окраине Иерусалима. Полноценный перевод посольства связан со строительством нового постоянного здания дипмиссии в Иерусалиме, что планируется осуществить в несколько этапов на протяжении ближайших лет.