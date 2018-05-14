Читатель спрашивает: Повествуя о Рае, в Коране упоминается слово «вино». Будет ли дозволено пить вино в Раю?

Действительно, в Коране упоминается слово «вино», применительно к обитателям Рая и к райским благам. Во-первых, в арабском языке всякий напиток именуется «вином», как запрещенные, так и дозволенные. Коран так повествует о напитках Рая: «Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нем текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда» (Мухаммад, 15). В 19-м же аяте суры «Вагиа» этот вопрос еще более проясняется: «От которого (вина) не болит голова и не теряют рассудок». Как следует из аятов, предлагаемая верующим в Раю вино не будет скверной и этот напиток не будет пьянить. А напитки, которые являются харамом в этом мире, останутся таковыми и в ином мире.