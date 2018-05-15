Лидер шиитов Ирака занял первое место на выборах в парламент

Избирательный блок "Саирун", возглавляемый влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занимает первое место на парламентских выборах после подсчета голосов в 16 из 18 иракских провинций.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник вечером Высшая независимая комиссия Ирака.

Ожидается, что окончательные результаты голосования в двух оставшихся провинциях – Дахук и Киркук будут объявлены во вторник.

В субботу в Ираке прошли парламентские выборы впервые после освобождения страны от ИГ. Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек. В "Саирун" наряду с другими партиями и движениями входит и Иракская коммунистическая партия.