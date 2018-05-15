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Арабские страны не поддержат палестинцев

Какими бы жестокими ни были происходящие между Израилем и палестинцами столкновения, другие арабские страны не вмешаются в этот конфликт. Как передает Islam.az, oб этом в интервью haqqin.az заявил египетский политолог Мухаммед Салех, комментируя протесты на границе Израиля и сектора Газа, в результате которых по информации министерства здравоохранения Газы, погибли 46 палестинцев, 900 получили ранения.

По словам политолога, соседние страны - Египет и Иордания - в 1979 и 1994 годах заключили мирное соглашение с Израилем, поэтому Каир и Амман не предпримут каких-то силовых действий в поддержку палестинцев, считает он.

Эксперт отмечает, что протесты палестинцев начались в связи с открытием посольства США в Иерусалиме и отмечаемым в Израиле Днем независимости страны. Эти столкновения не скоро прекратятся. Вероятнее всего, начинается народное восстание палестинцев, так называемая третья интифада. Для палестинцев вопрос принадлежности Иерусалима - вопрос жизни и смерти. Целое поколение палестинцев выросло на идее объявить Иерусалим столицей независимого палестинского государства, отмечает он.

Мухаммед Салех считает, что такое положение дел не может устроить Израиль, который, как никогда, заинтересован в установлении спокойствия внутри страны и на своих границах. Хотя этот конфликт не будет расширяться на другие страны, но внутри Израиля ситуация будет дестабилизирована на продолжительное время.


Опубликовано:15 Май, 2018  11:20, ]]>Печать]]>
 
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