Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим палестинцам

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в понедельник трехдневный траур по палестинцам, погибшим в противостоянии с израильскими военнослужащими.

Об этом он заявил в Рамалле в телеобращении к нации, передает телеканал Sky News Arabia.

По последним данным палестинского министерства здравоохранения в блокированном секторе, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 59 палестинцев, свыше 2 тысяч пострадали, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Аббас объявил о "начале всеобщей забастовки в ознаменование 70-летия "Ан-Накбы" ("Катастрофы")".