МФ ОИС осудил открытие посольства США в Иерусалиме

Молодежный Форум Организации Исламского Сотрудничества (МФ ОИС) распространил заявление, в котором решительно осудил открытие посольства США в Израиле в Иерусалиме.

Как передает İslam.az, в документе отмечается, что этот неуместный акт нарушает политический, правовой и исторический статус города Иерусалима: «Открытие посольства США в Иерусалиме является явным вызовом международному праву и соответствующим резолюциям, нарушением международных договоренностей о статусе аль-Кудс аш-Шарифа и серьезной угрозой региональному миру, а также подрывает мирный процесс между палестинцами и израильтянами».

В заявлении напоминается международная позиция от 21 декабря 2017 года, когда 128 стран проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждая признание администрацией Трампа Иерусалима в качестве столицы Израиля: «В этой резолюции было также подтверждено, что "любые решения и действия, которые направлены на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены в соответствии с соответствующими резолюциями".

МФ ОИС подчеркнул значимость вопроса Кудса для исламской уммы, заявив о своей поддержке всех мирных действий во всем мире, которые направлены против этой несправедливости, и призвав государства - членов ОИС более активно выражать свою позицию.