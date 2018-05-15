Почему молчат призывающие к джихаду в Сирии?!

Несмотря на протесты, практически всего мира, в Кудсе открылось посольство США, что повлекло за собой гибель более 60-ти и ранение около 3-тысяч палестинцев. По всей видимости, эти трагические показатели будут расти в ближайшие дни. Впрочем, в этом регионе более 60-ти лет льется кровь. Трагичность ситуация заключается еще и в том, что убийцы вооружены до зубов самым современным оружием, а у противной стороны в руках, в лучшем случае, кусок камня и рогатка.

Однако мы не намерены описывать события вокруг Кудса: об этом и так много сказано. Тема разговора – «джихадисты», так называемые «спасатели уммы».

В первую очередь хотелось бы отметить, что мы не сторонники войн и насилия, мы за мирное сосуществование представителей всех народов и религий. Кроме того, мы признаем право на государственность, как евреев, так и палестинцев: это подтверждается и международными документами. И мы очень хотели бы, чтобы проблема Кудса была решена мирным путем. Но…

Наверное, никто еще не забыл события в Сирии и Ираке, о том, как с самых первых дней противостояния появились «ученые», фетвы которых призывали к джихаду, к священной войне с «врагами Ислама». В результате тысячи молодых людей из различных уголков планеты хлынули в Сирию и Ирак: резать, убивать, грабить.

А сегодня кровь льется в Палестине, в течение суток гибнут десятки мусульман. Но вот ведь незадача-то: «ученые», призывавшие к джихаду в Сирии и Ираке, словно воды в рот набрали. Никто не призвал мусульман мобилизоваться и отправиться на защиту палестинцев, гибнущих от рук израильтян… Почему же? Где они вообще?..

Вновь повторимся, что мы против всякого насилия. Но в то же время, эти вопросы имеют право на существование. Хотя бы для того, чтобы понять, откуда и кем управляются эти «ученые», направляющие молодых мусульман на джихад в Сирию и Ирак, и кому они прислуживают. И, как ни странно, эти «джихадистские» вылазки направлены всегда против исламских стран.

В современно мире война сама по себе ничего не решает. Помочь людям могут лишь бдительность, способность различать добро и зло, последовательность, здравое мышление. И еще ЕДИНСТВО. Но для этого единства, в первую очередь, требуется здравое мышление.

И поэтому, накануне Священного месяца Рамазан и в течение этого Благословенного месяца следует почаще молить Аллаха, чтобы он одарил мусульман бдительностью и здравым мышлением. И будем надеяться, что однажды эти молитвы будут услышаны…