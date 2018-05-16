Израиль потребовал, чтобы турецкий генконсул покинул страну

МИД Израиля потребовал, чтобы генеральный консул Турции в Иерусалиме Хюсню Гюрджан Тюркоглу покинул страну, сообщает İslam.az со ссылкой на газету Haaretz.

"Генконсулу было предложено вернуться в Турцию для консультаций в течение некоторого периода времени", — заявил представитель дипломатического ведомства.

Ранее во вторник аналогичные меры были приняты властями Турции в отношении израильского посла в Анкаре Эйтана Наэ.

Дипломатический конфликт между двумя странами происходит в связи с событиями в секторе Газа, где в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.