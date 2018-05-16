Как Трамп мусульман поздравлял

"Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с началом священного месяца Рамазан". Такую новость распространили СМИ.

Но на самом деле Трамп «поздравил» мусульман гораздо раньше, причем многократно. Ну, можно хотя бы вспомнить решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Ведь чем еще можно объяснить такое решение, кроме как заботой о мусульманах? Или же реализация этого решения, непосредственное открытие самого посольства. Тоже ведь забота о мусульманах! Причем накануне Священного месяца Рамазан! Не каждый политик так умело сможет манипулировать датами.

Но вот ведь незадача то! Эти мусульмане никак не возьмут в толк, что дядюшка Дональд так рьяно печется о них! Может, даже ночей не спит, может даже с Меланьей изредка перекинется словцом, - до того занят, озабочен состоянием мусульман. И вот, как результат этого недопонимания, черной, так сказать, неблагодарности, - акции протеста палестинцев, десятки погибших последователей Ислама.

Но Трамп молодцом! Его не могут остановить десятка другая трупов, пусть даже это будет бездыханное тело 8-ми месячной девочки. Цель-то, какая великая у Трампа: дать мусульманам счастья кусок. И пусть даже они этого не хотят, пусть всячески избегают его. Но он, - настырный, позитивный, богатенький толстячок, - он все равно найдет всех мусульман, догонит, достанет, и все равно одарит этим куском счастья. Везде. В любой точке планеты. В Афганистане, Ираке, Сирии, Палестине. И ничего, что будут везде погибать мусульмане. Они же, в конце концов, не европейцы. Это когда француз, немец или же британец не дай Аллах загнется, - вот это будет трагедия, это будет караул! А так… Ведь главное, чтобы остался доволен Трамп.

А он и доволен пока. Смотрит, как льется кровь в Палестине, гибнут дети, женщины, и … поздравляет нас, мусульман. А мы то что? А ничего. Вроде, как привыкли. "Поздравляли" же ведь раньше Обама, Буш, Клинтон… Теперь вот Трамп. И даже слух уже не режет: «Президент США поздравил мусульман с началом священного месяца Рамазан». Издевка, право…