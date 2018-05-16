Сектор Газа отказался от гуманитарной помощи Израиля

Израиль направил в Сектор Газа два грузовика с медикаментами и гуманитарной помощью.

Как передает Islam.az, об этом Report сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

В сообщении отмечается, что местные власти отказались принять эту помощь и груз с гуманитарной помощью был возвращен израильской стороне.

Напомним, ранее жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа стали свыше 60 палестинцев, протестующих против открытия посольства США В Иерусалиме . Еще около 3 тысяч получили ранения.