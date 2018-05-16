Посол Израиля покинул Турцию

Посол Израиля в Анкаре Эйтан Наэ покинул Турцию.

Как сообщаетİSlam.az со ссылкой на Hurriyet, отправившийся из Анкары в Стамбул посол 16 мая днем вылетел самолетом в Тель-Авив.

Информации о дате возвращения дипломата нет.

Отметим, что 14 мая в Кудсе (Иерусалим) состоялось открытие посольства США. В знак протеста тысячи палестинцев провели акцию в секторе Газа. В результате обстрела израильской армией погибли 62 палестинца, ранены более 3000 человек.

Эти события привели к противостоянию между Турцией, Израилем и США. Посол Израиля в Турции Эйтан Наэ был вызван в МИД. Министерство порекомендовало дипломату вернуться на родину.

Кроме того, Турция отозвала послов в Тель-Авиве Кемаля Окема и в Вашингтоне Сердара Кылыча.

15 мая МИД Израиля потребовал, чтобы генеральный консул Турции в Иерусалиме Хюсню Гюрджан Тюркоглу покинул страну.

16 мая МИД Турции порекомендовал генеральному консулу Израиля в Стамбуле Йосефу Леви-Сфари вернуться на родину.