Сирийская армия восстановила контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме

Правительственные войска Сирии вернули контроль над 65 поселениями на севере провинции Хомс и юге провинции Хама.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении командования сирийской армии.

"Наши вооруженные силы при поддержке союзных сил завершили зачистку 1,2 тысячи квадратных километров территории севера провинции Хомс и юга провинции Хама. Мир и безопасность восстановлены в 65 поселениях и деревнях, которые были захвачены террористическими группировками и которые были выведены после того, как сдали все имеющееся тяжелое и среднее вооружение", — сообщается в опубликованном в среду на сайте сирийского национального агентства САНА коммюнике.

Сирийскому правительству при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР удалось достичь соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Растан и Тальбиси и окрестных деревень, которые являлись последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.

Сирийская армия ранее взяла под контроль стратегически важную государственную трассу Хама-Хомс и приступила к расчистке заградительных сооружений и проверке трассы на предмет минирования и взрывных устройств. После завершения работы инженерных войск трасса, закрытая более шести лет назад, будет открыта для гражданского транспорта.

Также в рамках договоренностей боевики передали армии все тяжелое и среднее вооружение, включая танки, бронемашины, минометы и артиллерийские установки.