ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Начинается Благословенный месяц Рамазан Начинается Благословенный месяц Рамазан
УМК издал фетву в связи с началом месяца Рамазан УМК издал фетву в связи с началом месяца Рамазан
Можно ли в конце намаза, поворачивая голову направо и налево, произносить приветствие? Можно ли в конце намаза, поворачивая голову направо и налево, произносить приветствие?
Как должен поступить человек, который сомневается относительно количества выполненных рукатов (3 или 4) полуденного намаза? Как должен поступить человек, который сомневается относительно количества выполненных рукатов (3 или 4) полуденного намаза?
Повествуя о Рае, в Коране упоминается слово «вино». Будет ли дозволено пить вино в Раю? Повествуя о Рае, в Коране упоминается слово «вино». Будет ли дозволено пить вино в Раю?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Май.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Сирийская армия восстановила контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме

Правительственные войска Сирии вернули контроль над 65 поселениями на севере провинции Хомс и юге провинции Хама.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении командования сирийской армии.

"Наши вооруженные силы при поддержке союзных сил завершили зачистку 1,2 тысячи квадратных километров территории севера провинции Хомс и юга провинции Хама. Мир и безопасность восстановлены в 65 поселениях и деревнях, которые были захвачены террористическими группировками и которые были выведены после того, как сдали все имеющееся тяжелое и среднее вооружение", — сообщается в опубликованном в среду на сайте сирийского национального агентства САНА коммюнике.

Сирийскому правительству при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР удалось достичь соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Растан и Тальбиси и окрестных деревень, которые являлись последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.

Сирийская армия ранее взяла под контроль стратегически важную государственную трассу Хама-Хомс и приступила к расчистке заградительных сооружений и проверке трассы на предмет минирования и взрывных устройств. После завершения работы инженерных войск трасса, закрытая более шести лет назад, будет открыта для гражданского транспорта.

Также в рамках договоренностей боевики передали армии все тяжелое и среднее вооружение, включая танки, бронемашины, минометы и артиллерийские установки.


Опубликовано:16 Май, 2018  15:50, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
16 Май, 2018
Посол Израиля покинул Турцию
16 Май, 2018
Сектор Газа отказался от гуманитарной помощи Израиля
16 Май, 2018
Эрдоган: История не простит США и Израиль
16 Май, 2018
Израиль потребовал, чтобы турецкий генконсул покинул страну
16 Май, 2018
США включили в санкционные списки лиц, связанных с КСИР и "Хезболлах"

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
16 Май, 2018
Сирийская армия восстановила контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме
16 Май, 2018

Посол Израиля покинул Турцию
16 Май, 2018
Сектор Газа отказался от гуманитарной помощи Израиля
16 Май, 2018

Нынешняя ночь – ночь намерения
16 Май, 2018

Эрдоган: История не простит США и Израиль
16 Май, 2018

Как Трамп мусульман поздравлял Наша реплика
16 Май, 2018

Израиль потребовал, чтобы турецкий генконсул покинул страну
16 Май, 2018

США включили в санкционные списки лиц, связанных с КСИР и "Хезболлах"
16 Май, 2018

Все ли знали пророки и имамы? Ислам в вопросах
16 Май, 2018

Лидер ХАМАС: протесты на границах Газы будут продолжены
16 Май, 2018
Армяне нарушили перемирие 92 раза
15 Май, 2018

Почему молчат призывающие к джихаду в Сирии?! Наша реплика
15 Май, 2018

Состоялись похороны младенца, убитого Израилем Фотолента
15 Май, 2018

Молодежный Форум ОИС осудил открытие посольства США в Иерусалиме
15 Май, 2018
Палестинский нацсовет поручил Аббасу отозвать признание Израиля
15 Май, 2018

Религиозные деятели Азербайджана начали получать материальную помощь
15 Май, 2018
В Афганистане талибы штурмуют центр провинции Фарах
15 Май, 2018

Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим палестинцам
15 Май, 2018

УМК издал фетву в связи с началом месяца Рамазан
15 Май, 2018

Арабские страны не поддержат палестинцев Мнение эксперта
15 Май, 2018
Лидер шиитов Ирака занял первое место на выборах в парламент
15 Май, 2018

Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством"
15 Май, 2018

Турция объявила трехдневный траур в связи с событиями в секторе Газа
15 Май, 2018

Повествуя о Рае, в Коране упоминается слово «вино». Будет ли дозволено пить вино в Раю? Ислам в вопросах
15 Май, 2018

Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59
15 Май, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня
14 Май, 2018

В Иерусалиме открылось посольство США
14 Май, 2018

B результате столкновений с армией Израиля погибло 49 палестинца
14 Май, 2018
ВВС Ирака уничтожили штаб командования ИГ в Сирии
14 Май, 2018

Более 10 тысяч палестинцев участвуют в акции протеста против открытия посольства США в Иерусалиме
14 Май, 2018

Начинается Благословенный месяц Рамазан
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com