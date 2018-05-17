Эрдоган пообещал не позволить Израилю "узурпировать Иерусалим"

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал в среду не позволить Израилю "узурпировать Иерусалим".

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщает телеканал Haberturk, турецкий лидер заявил во время ифтара, вечерней трапезы в дни священного для мусульман поста Рамазан.

"Мы столкнулись с серьезной гуманитарной катастрофой в Палестине, палестинцы вновь подверглись репрессиям <...> Мы продолжим помогать нашим палестинским братьям всеми возможными силами. Мы не позволим Израилю узурпировать Иерусалим, - сказал он. - Если действия Израиля позволительны, то мир погрузится в хаос, в котором правит бандитизм".

Эрдоган также подверг критике ООН на фоне событий в секторе Газа. "ООН исчерпана и истощена. Эта организация развалилась. Мы не смогли добраться до генсека ООН", - сказал он.