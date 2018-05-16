Читатель спрашивает: В каком единственном из сражений при жизни Пророка (с) имам Али (а) не принимал участие вместе с Его Светлостью (с)?

Имам Али (а) сражался во всех битвах плечом к плечу с Пророком (с) и показывал в боях большую доблесть. Исключением является лишь битва Табук, когда имам остался в Медине по распоряжению Пророка (с).

Как только войско во главе с Его Светлостью (с) покинуло Медину, находящиеся в городе двуличные распространили слухи о том, будто имам Али (а) испугался длительного похода и именно поэтому остался в Медине. Чтобы положить конец таким сплетням, имам покинул Медину и настиг мусульманское войско еще в пути. Когда имам Али (а) рассказал Пророку (с) о сплетнях, Его Светлость (с) успокоил его, молвив: «О, Али! Ты для меня как Харун для Мусы. Единственная разница в том, что после меня не будет пророков!» Этот хадис знаменит под названием «хадис манзилат» и является одним из ярких доказательств достоинств имама Али (а).