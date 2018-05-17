Глава МИД Азербайджана примет участие на заседании ОИС в Стамбуле

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направится в Стамбул для участия на заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященному событиям в Палестине, сообщает İslam.az со ссылкой на Report.

Напомним, 18 мая в Стамбуле по приглашению президента Турции Реджеб Тайип Эрдогана состоится внеочередной саммит ОИС, в ходе которого участники обсудят вспышку насилия на границе сектора Газа.

Напомним, ранее жертвами столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа стали свыше 60 палестинцев, протестующих против открытия посольства США В Иерусалиме . Еще около 3 тысяч получили ранения.