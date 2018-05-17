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Назло Эрдогану Израиль признаёт "геноцид армян"

В ответ на жёсткий политический и дипломатический демарш президента Турции Р.Т.Эрдогана, призвавшего к международной кампании против Израиля из-за последних событий в секторе Газа, депутаты Кнессета начали процедуру признания так называемого «геноцида армян», сообщает haqqin.az со ссылкой на Кнессет Израиля.

Инициатором проекта признания является депутат от сионистского лагеря Ицик Шмули. К инициативе депутата примкнули свыше 50 израильских депутатов. Некоторые влиятельные члены правительства, в частности министр транспорта и разведки Исраэль Кац, также выступили за немедленное признание.

Однако в израильском политическом истеблишменте опасаются, что данная инициатива может отразиться на стратегическом партнерстве с Азербайджаном, который находится в состоянии необъявленной войны с Арменией. Отвечая на эти доводы, И.Шмули заявил: «В Азербайджане должны понять, что это ни в коей мере их не касается. Ведь в Баку видят и понимают масштаб политической войны, развязанной Эрдоганом против Израиля. Он не оставил нам другого выбора», - цитирует депутата израильское радио "Рэка".

Процедуру признания «армянского геноцида» резко осудил бывший депутат Кнессета, экс-посол, общественно-политический деятель Иосиф Шагал.

И.Шагал в интервью израильским СМИ открыто заявил, что признание «геноцида армян», безусловно, отразится на двусторонних отношениях с Азербайджаном: «И.Шмули – политический дилетант, и он не понимает тонкостей этого крайне чувствительного для Азербайджана вопроса. Ведь признание геноцида сыграет на руку самому Эрдогану. Почитайте его ежегодные обращения к армянскому народу, и вы осознаете ошибочность подобных суждений. Эрдоган взял решительный курс на «холодную войну» с Израилем. И признание геноцида станет еще одним хорошим аргументом для турецкого президента, чтобы убедить турецкую и азербайджанскую общественность во «вражеских устремлениях сионистского режима».


Опубликовано:17 Май, 2018  12:07, ]]>Печать]]>
 
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