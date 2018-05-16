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Новости » Точка зрения

Проповедь пророка Мухаммеда (с) о месяце Рамазан

Наш пророк, накануне наступления месяца Рамазан, читая проповедь перед мусульманами, изрёк:

«О люди! Месяц Аллаха Рамазан- месяц изобилия, покоя и очищения от грехов, приближается к вам со своими дарами. Пред Аллахом этот месяц превыше всех остальных месяцев. Превосходнейший из всех дней, наилучший из всех ночей, значительнейший из всех часов заключен в этом месяце.

Оставаясь без воды и питья в месяц Рамазан, помните о голоде и жажде Судного Дня. Помогайте неимущим, уважайте престарелых, лелейте детей, будьте дружелюбны к родственникам. Не говорите плохих слов, не смотрите на запретные вещи, не слушайте недостойных вас речей! Будьте ласковы с сиротами, чтобы и с вашими сиротами обошлись так же…

О люди! Каждый, кто улучшит свое поведение в этом месяце с лёгкостью пройдёт по мосту Сират в Судный день. Аллах не прогневается на того, кто не делает дурного людям. Каждый, кто будет поддерживать тесную связь со своими родственниками, и делать им добро, заслужит милость Аллаха. Кто прервёт связь с родственниками, от того Аллах отвернётся…

О люди! В этот месяц открыты врата рая, молитесь, дабы они не закрылись. Врата ада закрыты, молитесь, дабы они не окрылись. В этот месяц сатана закован в цепи (бездействует); молитесь, дабы он вас не победил!..»


Опубликовано:17 Май, 2018  12:36, ]]>Печать]]>
 
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