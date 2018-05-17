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Новый глава Каталонии отказался присягать на верность королю Испании

Ким Торра, избранный на пост главы женералитета каталонским парламентом, в четверг принес присягу и официально вступил в должность.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, в своей короткой речи он заявил, что "будет исполнять обязанности председателя правительства преданно воле народа, представленного парламентом". При этом в клятве Торра не упомянул о верности ни главе государства королю Фелипе VI, ни конституции Испании. Такую же формулировку произнес его предшественник на этом посту Карлес Пучдемон при вступлении в должность в 2016 году.

На церемонии не присутствовали представители испанского правительства.

Парламент Каталонии 14 мая утвердил одного из самых радикальных представителей движения за независимость, депутата от партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру главой каталонского правительства. В программном выступлении Торра призывал "выполнить мандат 1 октября" (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимое государство) и создать "республику для всех".

Торра называет себя "исполняющим обязанности главы женералитета", поскольку легитимным главой правительства он считает Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности испанским премьером Мариано Рахоем в конце октября прошлого года и дожидающегося в Германии решения немецкого суда об экстрадиции. Торра также призвал создать правительство в изгнании — Совет Республики, а в самой Каталонии — Ассамблею избранных представителей, параллельную каталонскому парламенту структуру.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в "Каталонии может быть только один председатель правительства, только одна законность и единственные действующие институты, которые определяют конституция и Статут автономии Каталония".


Опубликовано:17 Май, 2018  17:19, ]]>Печать]]>
 
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